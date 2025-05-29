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Карлос Сайнс-старший: «Хотел увидеть сына с Ферстаппеном в «Ред Булл»

Отец прокомментировал несостоявшийся трансфер Сайнса в «Ред Булл».

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший высказался о том, что его сын Карлос Сайнс перешел из «Феррари» не в «Ред Булл», а в «Уильямс».

«Я хотел увидеть его с Максом [Ферстаппеном] в «Ред Булл». Уверен, ему бы понравился такой вызов. Увы, этого не случилось.

Надо спросить у самого Карлоса. Может, он ответит «нет», но, думаю, ему бы тоже понравилось выступать за «Ред Булл».

«Феррари» – одна из лучших команд «Формулы-1», и, естественно, мы были расстроены. Это стало неожиданностью. Но такова жизнь. Порой тебе везет, и ты заключаешь контракт, а иногда приходится уходить.

Сейчас он счастлив в «Уильямсе». Команда доверяет ему и уважает его», – сообщил испанец в интервью Kronen Zeitung.

Карлос Сайнс: «Те, кто в курсе событий в «Ф-1», знают, почему «Ред Булл» меня не пригласил»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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