Карлос Сайнс-старший: «Хотел увидеть сына с Ферстаппеном в «Ред Булл»
Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший высказался о том, что его сын Карлос Сайнс перешел из «Феррари» не в «Ред Булл», а в «Уильямс».
«Я хотел увидеть его с Максом [Ферстаппеном] в «Ред Булл». Уверен, ему бы понравился такой вызов. Увы, этого не случилось.
Надо спросить у самого Карлоса. Может, он ответит «нет», но, думаю, ему бы тоже понравилось выступать за «Ред Булл».
«Феррари» – одна из лучших команд «Формулы-1», и, естественно, мы были расстроены. Это стало неожиданностью. Но такова жизнь. Порой тебе везет, и ты заключаешь контракт, а иногда приходится уходить.
Сейчас он счастлив в «Уильямсе». Команда доверяет ему и уважает его», – сообщил испанец в интервью Kronen Zeitung.
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