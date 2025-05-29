Карлос Сайнс: «Те, кто в курсе событий в «Ф-1», знают, почему «Ред Булл» меня не пригласил»

Сайнс намекнул на причины отказа со стороны «Ред Булл».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс высказался о том, как покидал «Феррари » в конце прошлого сезона. Испанец, выступавший с Максом Ферстаппеном за «Торо Россо» в 2015-2016 годах, не получил место в «Ред Булл» и был вынужден перейти в британский коллектив.

«Это не рассматривалось. Конечно, я говорил с «Ред Булл». «Ред Булл» я оказался не нужен. По той или иной причине соглашение не было достигнуто.

Думаю, те, кто в курсе событий в «Формуле-1», знают, почему «Ред Булл» меня не пригласил. Я ничего не имею в виду против «Ред Булл» и его решений, но мне пришлось строить свою жизнь с другой командой», – заявил Карлос в подкасте El Cafelito.

Сайнс ответил на вопрос, повлиял ли Ферстаппен на выбор «Ред Булл »:

«Не знаю, спросите его».

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