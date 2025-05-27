Мартин Брандл: «Норрис справился с немалым количеством демонов и сомнений в Имоле и Монако»

Брандл оценил упорную борьбу Норриса и Пиастри за титул.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о том, что Ландо Норрис вплотную приблизился к напарнику по «Макларену» Оскару Пиастри благодаря победе на Гран-при Монако .

«Это были бурные восемь дней для Ландо Норриса и его шансов на чемпионский титул.

Он справился с немалым количеством демонов и сомнений в паддоке «Ф-1» благодаря невероятным обгонам в Имоле и потрясающей поул-позиции в Монако под колоссальным давлением со стороны Шарля Леклера , Оскара Пиастри, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Затем был практически безошибочный пилотаж по городским улицам на пути к победе, несмотря на хаос и вызовы.

Теперь его и напарника по «Макларену» Пиастри разделяют лишь три очка после гонки, которая ознаменовала завершение первой трети сезона. Пиастри провел не самый спокойный этап по своим меркам, сломав крыло в «Сен-Девот» в практике, а также, по собственным словам, допустив больше контактов с барьерами за один уик-энд, чем за всю карьеру.

Но молодой австралиец все равно завоевал очередной подиум – это означает, что он завершил бы с трофеем каждую гонку сезона, если бы не один поворот под дождем у себя дома в Мельбурне. А еще продлил серию гонок с очками до 34 подряд», – написал комментатор.

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