  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл: «Норрис справился с немалым количеством демонов и сомнений в Имоле и Монако»
2

Мартин Брандл: «Норрис справился с немалым количеством демонов и сомнений в Имоле и Монако»

Брандл оценил упорную борьбу Норриса и Пиастри за титул.

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл поделился мыслями о том, что Ландо Норрис вплотную приблизился к напарнику по «Макларену» Оскару Пиастри благодаря победе на Гран-при Монако.

«Это были бурные восемь дней для Ландо Норриса и его шансов на чемпионский титул.

Он справился с немалым количеством демонов и сомнений в паддоке «Ф-1» благодаря невероятным обгонам в Имоле и потрясающей поул-позиции в Монако под колоссальным давлением со стороны Шарля Леклера, Оскара Пиастри, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. Затем был практически безошибочный пилотаж по городским улицам на пути к победе, несмотря на хаос и вызовы.

Теперь его и напарника по «Макларену» Пиастри разделяют лишь три очка после гонки, которая ознаменовала завершение первой трети сезона. Пиастри провел не самый спокойный этап по своим меркам, сломав крыло в «Сен-Девот» в практике, а также, по собственным словам, допустив больше контактов с барьерами за один уик-энд, чем за всю карьеру.

Но молодой австралиец все равно завоевал очередной подиум – это означает, что он завершил бы с трофеем каждую гонку сезона, если бы не один поворот под дождем у себя дома в Мельбурне. А еще продлил серию гонок с очками до 34 подряд», – написал комментатор.

Новый рекорд «Ф-1» в Монако – у Норриса! Сверг героя трибун Леклера и захватил поул с победой

Ландо Норрис о критике: «Люди могут писать, что хотят, но это чушь в 99 процентах случаев»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoЛьюис Хэмилтон
logoМартин Брандл
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Эмилии-Романьи
Гран-при Австралии
logoМакларен
Гран-при Монако
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Фернандо Алонсо: «Лоренс Стролл здорово смотрелся в фильме «Формула-1» и станет хорошим актером»
7вчера, 17:45
Норрис получил 10 из 10 за Гран-при Монако от сайта «Ф-1», Аджар выше Леклера, Ферстаппен – 5-й, Пиастри на равных с Лоусоном
2вчера, 16:47
Гран-при Испании-2025. Расписание трансляций
вчера, 15:30
Шварцман стал новичком года на «Инди-500» и заработал 327 300 долларов. Роберт взял поул и сошел в гонке
5вчера, 15:06
Мартен дебютирует в практике «Ф-1» за «Уильямс» в Испании
1вчера, 14:18
Питер Уиндзор об Аджаре: «Словно Ферстаппен за рулем. Шансы на замену Цуноды в 2025-м высокие»
7вчера, 13:59
«Феррари» интересовалась Хорнером, Кристиан не рассматривает уход из «Ред Булл» (Bild)
15вчера, 13:08
Вурц предложил перенести шикану в Монако и скорректировать 2 поворота
32вчера, 10:48Фото
Гасли обвинил Цуноду в аварии в Монако, Юки ответил, что поступил бы так же, если бы ситуация повторилась
5вчера, 10:12
Мартин Брандл: «Интересное, пусть с долей иронии, решение для Монако: разрешить один раз срезать шикану»
11вчера, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
вчера, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото