Первый Гран-при Таиланда может пройти в 2028 году (ESPN)

В Таиланде хотят провести Гран-при «Ф-1» в 2028 году.

Организаторы гонки в Таиланде собираются подать официальную заявку на проведение Гран-при в 2028 году.

По информации ESPN F1, премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Шинаватра посетил гоночный уик-энд в Монако, чтобы представить проект будущего Гран-при руководству «Формулы-1». Представитель правительства Таиланда подтвердил изданию, что заявка была воспринята позитивно.

Ожидается, что в случае одобрения заявки Гран-при Таиланда будет проводиться на городской трассе в Бангкоке.

В Таиланlt уже проводится этап чемпионата MotoGP .

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