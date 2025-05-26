Первый Гран-при Таиланда может пройти в 2028 году (ESPN)
В Таиланде хотят провести Гран-при «Ф-1» в 2028 году.
Организаторы гонки в Таиланде собираются подать официальную заявку на проведение Гран-при в 2028 году.
По информации ESPN F1, премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Шинаватра посетил гоночный уик-энд в Монако, чтобы представить проект будущего Гран-при руководству «Формулы-1». Представитель правительства Таиланда подтвердил изданию, что заявка была воспринята позитивно.
Ожидается, что в случае одобрения заявки Гран-при Таиланда будет проводиться на городской трассе в Бангкоке.
В Таиланlt уже проводится этап чемпионата MotoGP.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
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