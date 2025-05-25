Кристиан Хорнер: «Ф-1» нужны карты. Нынешние болиды слишком крупные для трассы в Монако»

Хорнер призвал к изменениям в Монако .

Руководитель «Ред Булл » оценил систему с двумя обязательными пит-стопами на Гран-при Монако и посчитал, что трасса нуждается в изменениях.

«Не думаю, что я видел хоть один обгон в гонке. Нужно изучить, можно ли увеличить зону торможения на выходе из туннеля или в первом повороте – если есть возможность хоть где-то это сделать. Сейчас болиды настолько большие, чтобы даже нет возможности поравняться.

Думаю, в конечном итоге все должно идти в ногу со временем. Это знаковая, историческая трасса – но если посмотреть на то, как изменилось Монако, сколько земли было отобрано у моря за 72 года в календаре, то не думаю, что нужно сделать так уж много.

Нужна зона, где можно совершить обгон – все знают, приезжая сюда, что гонка заканчивается за день до старта [в квалификации]. Мы попробовали изменить что-то с пит-стопами, но в итоге в топ-10 – если не учитывать сходы – ничего не изменилось.

Возможно, нам нужны карты. (смеется) Нынешние болиды слишком крупные для трассы. Они едва ли могут поравняться друг с другом – такова ситуация в Монако. Мы знаем это, мы все хотим выступать здесь. Мы здесь, потому что это Монако, это престиж – но в какой-то момент все должно идти в ногу со временем», – сказал Хорнер .

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