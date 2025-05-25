Ландо Норрис: «Никогда не буду участвовать в гонке «500 миль Индианаполиса». Мне не интересно, это просто не мое»

Норрис не планирует участвовать в «Инди-500».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о своем отношении к гонке «500 миль Индианаполиса». Ландо отметил, что ему нравится смотреть такие гонки, но сам он в них никогда не будет участвовать.

«Я с большим уважением отношусь к этим ребятам. Я поздравил Роберта Шварцмана с поулом к «Инди-500» неделю назад. Это было впечатляюще. Мы с ним были напарникам по команде в 2015-2016 годах, выступая в «Формуле-Рено». И то, что ему удалось такого добиться – это действительно здорово.

Но сам я никогда не буду участвовать ни в чем подобном. Я могу сказать об этом прямо сейчас, я не буду выступать в «Инди-500». Мне просто не интересно, это не мое. Это не те гонки, о которых я буду получать удовольствие, хотя я гонялся в «Инди-500» в симрейсинге и это было весело. Меня тогда выбили. И мне не было больно – я просто нажал на кнопку и вышел из гонки.

Опять же, я с большим уважением отношусь к этим ребятам. Это очень талантливые гонщики, кто-то из них вполне мог бы выступать в «Формуле-1». Но лично мне нравится поворачивать не только налево, но и направо. Это главное», – рассказал Норрис.

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