Нико Хюлькенберг: «Скучная гонка, зрелища не получилось. Не я один был пассажиром»
Хюлькенберг пожаловался на скучный заезд в Монте-Карло.
Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг завершил 16-м Гран-при Монако, после чего поделился впечатлениями от нового правила – двух обязательных пит-стопов.
«Это было просто болезненно. Ты мало что можешь делать, ты просто пассажир – едешь медленно, а обогнать невозможно. Я не один такой, многие ребята стали жертвами подобного.
Зрелища не получилось, не появилось интриги, на которую, полагаю, надеялась «Формула-1». Интересно будет увидеть и услышать, что думают люди по этому поводу», – заявил немец, назвавший гонку «достаточно скучной».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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