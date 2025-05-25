Нико Хюлькенберг: «Скучная гонка, зрелища не получилось. Не я один был пассажиром»

Хюлькенберг пожаловался на скучный заезд в Монте-Карло.

Пилот «Заубера » Нико Хюлькенберг завершил 16-м Гран-при Монако , после чего поделился впечатлениями от нового правила – двух обязательных пит-стопов.

«Это было просто болезненно. Ты мало что можешь делать, ты просто пассажир – едешь медленно, а обогнать невозможно. Я не один такой, многие ребята стали жертвами подобного.

Зрелища не получилось, не появилось интриги, на которую, полагаю, надеялась «Формула-1 ». Интересно будет увидеть и услышать, что думают люди по этому поводу», – заявил немец, назвавший гонку «достаточно скучной».

Макс Ферстаппен: «В Монако невозможно бороться – неважно, один пит-стоп, десять. Надо кидаться бананами, как в Mario Kart»

Алекс Албон о сдерживании пелотона: «Уильямс» не хотел и не планировал поступать так»