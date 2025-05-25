Зак Браун: «В целом «Макларен» провел идеальный уик-энд, мы счастливы»

Браун доволен победой на Гран-при Монако.

Исполнительный директор «Макларена » подвел итоги победного для команды Гран-при Монако, а также поделился мнением о том, как на ход гонки повлияло правило двух обязательных пит-стопов.

«Отличная гонка. Шарль Леклер продемонстрировал блестящее выступление, Макс Ферстаппен был очень хорош. Ну и, конечно, два наших парня. У нас была отличная стратегия, хотя в итоге гонка, вероятно, получилось чуть более волнительной, чем нам бы хотелось. В целом мы провели идеальный уик-энд, мы счастливы.

Когда оба ваших гонщика борются за чемпионский титул – это классно. Во второй половине сезона будет весело. И мы рады дать нашим гонщикам возможность бороться друг с другом.

Результат гонки вроде бы остался прежним, но вот с точки зрения того, как ты нервничаешь на пит-уолл, когда вам приходится прорываться через трафик, борьба с Шарлем и Максом, все это сделало Гран-при Монако более увлекательным, чем обычно», – рассказал Браун .

Что случилось на Гран-при Монако: как командная тактика аутсайдеров превратила гонку в клоунаду?