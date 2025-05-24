Юки Цунода о причинах вылета после Q2: «Не могу комментировать это»

Цунода отказался объяснять причины слабого выступления в квалификации в Монако.

Пилот «Ред Булл » не стал делиться подробностями, почему квалифицировался на Гран-при Монако лишь на 12-м месте.

«Несмотря на сессию с ужасным трафиком, у нас весь уик-энд был хороший темп. Думаю, я был весьма близок ко времени Макса, так что обидно вылететь во втором сегменте.

Еще со вчерашнего дня я говорю о нехватке сцепления на «софте», но на этот раз дело было даже не в проблемах с шинами. Были и другие трудности, но я не могу вдаваться в детали.

Думаю, нам с командой нужно обсудить различные стратегии. Конечно, гонка будет непростой, но я хочу выложиться на полную и подняться выше. Я не так далеко от очковой зоны, так что постараюсь совершить несколько обгонов и подойду к гонке с позитивным настроем.

Не было какой-то конкретной серьезной причины [плохого результата на финальном быстром круге]. Не могу вдаваться в детали, но сегодня дело было не только в шинах. Я просто не смог выложиться на полную. Не могу комментировать это», – сказал Цунода .

Гран-при Монако-2025. Квалификация. Норрис выиграл поул, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

