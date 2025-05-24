Джордж Расселл: «Вряд ли мы сможем что-то сделать. У «Мерседеса» не подготовлено стратегий для старта с 14-15 позиций»

Расселл разочарован результатом квалификации в Монако.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификационной сессии к Гран-при Монако , которую завершил с 14-м результатом.

Расселл не успел проехать ни одного быстрого круга во втором сегменте, когда на его болиде отказал мотор.

«Два Гран-при – две проблемы. Очевидно, дела идут не очень хорошо. И абсолютно разные причины. Сейчас я ехал по прямой и наехал на кочку. Эта кочка была там весь уик-энд, но именно сейчас случилось так, что двигатель перестал работать.

В данный момент я очень расстроен. Квалификация в Монако – самая захватывающая сессия в сезоне, и с первого же круга в первом сегменте я почувствовал, что мы снова в игре. У машины был очень сильный темп. Я не сомневаюсь, что мы могли бы побороться за хорошую позицию.

Что касается завтрашней гонки, то я думаю, что половина пилотов пойдет одним путем, а вторая другим. Так что мы вряд ли сможем что-то сделать с учетом наших стартовых позиций.

Да, два пит-стопа для Гран-при Монако не являются нормой, но на многих других Гран-при такая стратегия как раз и является нормой. Так что никаких откровений я не жду. Мы готовились к старту с верхних рядов стартовой решетки. У нас не подготовлено никаких стратегических планов для старта с 14 и 15 позиции. Но да, теперь мы тут – и это не очень хорошо», – рассказал Расселл.

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