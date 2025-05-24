Ландо Норрис: «Когда пересекаешь финишную черту и понимаешь, что ваши усилия окупились – это прекрасное чувство»

Норрис очень рад поулу в Монако.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Монако , в которой сумел одержать победу, и благодаря чему начнет завтрашнюю гонку с первой позиции.

«Прекрасное чувство. Не думаю, что вы осознаете, как здорово ощущать нечто подобное после трудностей, с которыми мы сталкивались в последние месяцы.

Монако – это прекрасное место. И здесь самая сложная трасса в борьбе за поул, тем более, когда тебе противостоит местный любимец публики.

Так что я горжусь всей нашей командой. Мы упорно работали все последние месяцы. Я очень доволен.

Мне удался отличный круг, я смог хорошо собрать все секторы. И ты чувствуешь себя прекрасно, когда пересекаешь финишную черту и понимаешь, что ваши усилия окупились.

Два обязательных пит-стопа в гонке? В данный момент мне плевать. Сегодня я хочу насладиться моментом. Я много работал ради этого. Для подготовки к гонке у нас будет сегодняшний вечер. Я просто очень доволен сегодняшней квалификацией. Так что хочется немного насладиться моментом, после чего я уже сосредоточусь на завтрашней гонке», – рассказал Норрис.

Норрис вырвал поул Монако у Леклера. Ферстаппен – едва в топ-5, у «Мерседеса» – авария и поломка