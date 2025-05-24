Расселл выбыл из квалификации к Гран-при Монако из-за поломки, «Мерседес» не пробился в топ-10

«Мерседес» провалил квалификацию в Монте-Карло, не попав в десятку.

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл завершил выступления в квалификации к Гран-при Монако, не показав время во втором сегменте. Британец пожаловался на потерю мощности, после чего был вынужден остановиться в тоннеле. Сессию прервали красными флагами.

Ранее в аварию попал его напарник Андреа Кими Антонелли . Таким образом, «Мерседес» не пробился в третий сегмент и завершит квалификацию на 14-й и 15-й позициях.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

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