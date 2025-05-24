Расселл выбыл из квалификации к Гран-при Монако из-за поломки, «Мерседес» не пробился в топ-10
«Мерседес» провалил квалификацию в Монте-Карло, не попав в десятку.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл завершил выступления в квалификации к Гран-при Монако, не показав время во втором сегменте. Британец пожаловался на потерю мощности, после чего был вынужден остановиться в тоннеле. Сессию прервали красными флагами.
Ранее в аварию попал его напарник Андреа Кими Антонелли. Таким образом, «Мерседес» не пробился в третий сегмент и завершит квалификацию на 14-й и 15-й позициях.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
Леклер тащит «Феррари» к поулу в Монако, Ферстаппен – главный конкурент
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости