Карун Чандок: «Нужен ли Ферстаппен «Мерседесу», где есть Антонелли и Расселл? Наверное, нет. Кими гораздо дешевле Макса»

Чандок высказался о выборе «Мерседеса» между Ферстаппеном, Расселлом и Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандок прокомментировал предполагаемый уход Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на место Джорджа Расселла или Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе ».

«Если Макс уйдет, это окажет сильное влияние [на «Ред Булл »]. Вне всяких сомнений. Именно он выжимает скорость из машины в данный момент.

Но действительно ли «Мерседесу», где Антонелли и Джордж дают результат, нужно менять состав? Наверное, нет. В данный момент, подозреваю, Антонелли обходится Тото [Вольффу] гораздо, гораздо, гораздо, гораздо, гораздо, гораздо дешевле Макса», – поделился мнением эксперт.

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