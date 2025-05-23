Гельмут Марко: «Феррари» – явный фаворит Гран-при Монако, «Ред Булл» не подобрал правильные настройки»

В «Ред Булл» считают «Феррари» фаворитом этапа «Ф-1» в Монте-Карло.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко оценил скорость болида в пятничных тренировках перед Гран-при Монако и высказался о лидерстве «Феррари».

«В первой практике мы показывали скорость, но не подобрали правильные настройки ко второй. Макс [Ферстаппен ] испытывал недостаточную поворачиваемость, и в целом все не складывалось.

Посмотрим, получится ли найти компромисс, чтобы избавиться от недостаточной поворачиваемости, но не зайти слишком далеко.

С другой стороны, последний или предпоследний круг на длинном отрезке, 1.13,9, снова был очень хорошим. Но «Феррари » – явный фаворит», – заявил австриец в эфире немецкого Sky.

Гран-при Монако-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й