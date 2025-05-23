Гран-при Монако-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

Леклер возглавил первую тренировку в Монако после аварии со Строллом.

Гран-при Монако Монте-Карло 23 мая 2025 года 1-я практика 1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.11,964 (33 круга) 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,163 (30) 3. Ландо Норрис («Макларен») +0,326 (32) 4. Алекс Албон («Уильямс») +0,350 (33) 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,378 (28) 6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,518 (33) 7. Карлос Сайнс («Уильямс») +0,570 (36) 8. Пьер Гасли («Альпин») +0,705 (29) 9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,726 (30) 10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,763 (28) 11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,801 (34) 12. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,015 (30) 13. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,223 (35) 14. Юки Цунода («Ред Булл») +1,268 (32) 15. Оливер Бермэн («Хаас») +1,365 (34) 16. Эстебан Окон («Хаас») +1,430 (31) 17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,465 (37) 18. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,506 (29) 19. Франко Колапинто («Альпин») +1,856 (32) 20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,671 (4) Леклер и Стролл столкнулись в практике в Монако. Пилот «Феррари» сломал антикрыло, Ланс завершил сессию из-за повреждений болида