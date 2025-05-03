Ферстаппен финишировал вне очковой зоны впервые с 2016 года

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен занял 17-е место в спринте на Гран-при Майами и стал последним из тех, кто завершил заезд.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» впервые с Гран-при Бельгии -2016 доехал до финиша в спринте или основной гонке, не заработав очки. Тогда нидерландец стал 11-м.

С тех пор Макс не набирал баллы лишь при сходах.

Гран-при Майами-2025. Норрис выиграл дождевой спринт, Пиастри – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 17-й, Леклер сошел до старта