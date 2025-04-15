Алексей Попов: «Читал, что Ферстаппен готов ехать за любую команду и с любым партнером, кроме Расселла»

Попов отреагировал на слухи о нежелании Ферстаппена выступать с Расселлом.

Комментатор Алексей Попов высказался о предполагаемом продлении контракта между Джорджем Расселлом и «Мерседесом».

Издание Autosport сообщило, что стороны близки к соглашению. Считалось, что Расселла в составе «Мерседеса » может заменить пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен .

«Если это так, то выбор Макса [на сезон-2026] сводится к «Ред Булл» или «Астон Мартин », потому что я не представляю себе, что Вольфф высадит Антонелли.

А даже если и высадит: буквально вчера я читал «утечку из ближайшего окружения Ферстаппена» (с) 🤣🤌 мол, он готов ехать за любую команду и с любым партнером… кроме Расселла. Не знаю, насколько это правда. Но вдруг», – написал Алексей.

У Ферстаппена и Расселла был конфликт в конце сезона-2024. Макс послал соперника за то, что тот, по его словам, выпросил для нидерландца штраф на Гран-при Катара. Джордж, в свою очередь, утверждал, что чемпион угрожал его «приложить ###### башкой об стену».

Ферстаппен сможет разорвать контракт с «Ред Булл», если не будет в топ-3 «Ф-1» летом. Сейчас Макс 3-й, отрыв от Расселла – 6 очков (GPblog)

Расселл и «Мерседес» близки к подписанию контракта по схеме «2+1» на 30 млн долларов за сезон (Autosport)