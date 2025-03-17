Гарик Сукачев выступит на GARAGE FEST Игора Драйв 2025
GARAGE FEST Игора Драйв 2025 объявил первого артиста фестиваля.
Масштабный автомобильный фестиваль пройдет 26-27 июля на автодроме «Игора Драйв».
Концерт Сукачева, запланированный на 27 июля, обещает стать рок-кульминацией фестиваля.
В рамках фестиваля также пройдут гонка на выносливость REC «Игора Драйв» 4 часа, соревнования по дрифту RDS Open, выставка редких автомобилей «Автокультура», соревнования «Формула Студент», выставка дрэгстеров и промодов.
Опубликовано: Sports
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