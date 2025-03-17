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Албон – лучший пилот Гран-при Австралии по версии The Race, Норрис и Ферстаппен в топ-3, Хэмилтон – 12-й

Портал The Race определил сильнейших пилотов в Мельбурне.

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон, занявший пятое место на Гран-при Австралии, стал первым в рейтинге издания.

После каждого уик-энда эксперт Эдд Стро распределяет спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего этапа.

Компанию Албону в топ-3 составили победитель гонки Ландо Норрис («Макларен») и призер Макс ФерстаппенРед Булл»). Сильнейшим из новичков стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который расположился на шестой строчке, гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон не попали в десятку, а опытные Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Карлос Сайнс («Уильямс») оказались в числе худших после аварий.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Австралии (The Race)

1. Алекс Албон («Уильямс»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Юки Цунода («Рейсинг Буллз»)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

7. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

8. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

9. Оскар Пиастри («Макларен»)

10. Пьер Гасли («Альпин»)

11. Шарль Леклер («Феррари»)

12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Джек Дуэн («Альпин»)

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

17. Лиам Лоусон («Ред Булл»)

18. Оливер Бермэн («Хаас»)

19. Карлос Сайнс («Уильямс»)

20. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Джеймс Воулз: «Сайнс стал дополнительным стратегом, его советы сыграли решающую роль для гонки Албона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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logoНико Хюлькенберг
logoГабриэл Бортолето
logoОскар Пиастри
logoЛиам Лоусон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoУильямс
logoАндреа Кими Антонелли
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