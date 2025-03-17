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«Заубер» набрал шесть очков в Австралии против четырех за весь 2024 год

Новый пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг, перешедший из «Хааса», занял седьмое место на Гран-при Австралии.

Шесть очков, заработанные немцем, позволили команде перебить результат сезона-2024 – за весь прошлый сезон «Заубер» набрал четыре балла. После первого этапа коллектив располагается на шестой строчке в Кубке конструкторов.

Кроме того, «Заубер» заработал очки во второй раз за последние три гонки. До этого швейцарцы не попадали в топ-10 на протяжении 22 первых этапов 2024 года.

Хюлькенберг занял свою любимую позицию на данной трассе – пилот финишировал седьмым шесть раз за последние восемь гонок в Мельбурне.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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