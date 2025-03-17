«Заубер» набрал шесть очков в Австралии против четырех за весь 2024 год
Новый пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг, перешедший из «Хааса», занял седьмое место на Гран-при Австралии.
Шесть очков, заработанные немцем, позволили команде перебить результат сезона-2024 – за весь прошлый сезон «Заубер» набрал четыре балла. После первого этапа коллектив располагается на шестой строчке в Кубке конструкторов.
Кроме того, «Заубер» заработал очки во второй раз за последние три гонки. До этого швейцарцы не попадали в топ-10 на протяжении 22 первых этапов 2024 года.
Хюлькенберг занял свою любимую позицию на данной трассе – пилот финишировал седьмым шесть раз за последние восемь гонок в Мельбурне.
Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена
Лоусон и Бортолето разбили болиды под дождем на Гран-при Австралии
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий