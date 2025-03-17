Гельмут Марко об Аджаре: «Слезливое шоу. Стыдно»
Марко раскритиковал поведение Аджара после схода.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко резко высказался о действиях пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара после схода на прогревочном круге Гран-при Австралии.
Француз вернулся в паддок, не сняв шлем и, по всей видимости, в слезах. Изака утешал Энтони Хэмилтон – отец гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.
«Слезливое шоу. Это было как-то стыдно», – заявил Марко в эфире ORF.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kronen Zeitung
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