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Гельмут Марко об Аджаре: «Слезливое шоу. Стыдно»

Марко раскритиковал поведение Аджара после схода.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко резко высказался о действиях пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара после схода на прогревочном круге Гран-при Австралии.

Француз вернулся в паддок, не сняв шлем и, по всей видимости, в слезах. Изака утешал Энтони Хэмилтон – отец гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Слезливое шоу. Это было как-то стыдно», – заявил Марко в эфире ORF.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kronen Zeitung
logoЛьюис Хэмилтон
Энтони Хэмилтон
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