Ландо Норрис: «Макларен» будет даже сильнее на каких-то трассах»

Норрис заверил, что «Макларен» еще не показал свой максимум.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о форме своей команды на победном Гран-при Австралии .

«Полагаю, на каких-то трассах мы будем даже сильнее. Но, безусловно, были автодромы, где мы испытывали проблемы. Мы были хороши, особенно во второй половине сезона. Но в Лас-Вегасе форма оставляла желать лучшего и, по сути, была шокирующей, случались и другие трудные гонки.

На мой взгляд, [в 2025 году] машина, безусловно, стала более универсальной, ей подходят любые типы автодромов.

Мы знаем, что есть, над чем поработать. Думаю, если бы первая гонка проходила в Бахрейне , я не был бы уверен, что мы способны одержать победу. Однако могу с уверенностью сказать, что в следующий уик-энд в Китае форма может быть очень мощной, потому что там были сильны в прошлом году с не очень хорошей машиной.

Будут разные гонки. Вегас стал для нас худшим в прошлом сезоне, поэтому надеюсь, что к тому моменту мы улучшим болид», – отметил Ландо.

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