Шарль Леклер: «Не лучшим образом проехал свой круг. Но в целом «Феррари» просто не хватало скорости»
Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации перед Гран-при Австралии, в которой занял 7-е место, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.
«После хорошо проведенной пятницы мы подходили к старту квалификации с уверенностью в собственных силах. Конечно, хорошее начало уик-энда само по себе не гарантирует вам хорошего результата в субботу, но будет справедливо отметить, что наше отставание от первого места оказалось больше, чем мы рассчитывали.
За ночь мы определенно потеряли в скорости и теперь нам предстоит все проанализировать и найти причины. Думаю, наша машина способна на большее, чем сегодняшний результат. Но мы этот потенциал реализовать не смогли. В том числе по моей вине – я не лучшим образом проехал свой круг. Но в целом нам просто не хватало скорости.
Дальше нас ждет гонка в непростых условиях, и я не могу сказать, как мы себя проявим. Ведь я и сам еще не проехал ни одного круга в дождь за рулем этой машины. Но я сделаю все, что в моих силах, а там посмотрим, чего мы сможем добиться», – рассказал Леклер.
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