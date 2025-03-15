Гельмут Марко: «3-я стартовая позиция Ферстаппена – оптимальная, если пойдет дождь»

«Ред Булл» доволен скоростью Ферстаппена на старте сезона.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает на высокий результат Макса Ферстаппена , если Гран-при Австралии будет дождевым, как обещают прогнозы.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завершил квалификацию третьим, проиграв лишь пилотам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри .

«Мы очень довольны, и мы были на равных с Норрисом до 11-го поворота, после чего шины уже не работали. Такая проблема весь уик-энд, однако ситуация становится все лучше и лучше. В то же время именно по этой причине скорости не хватило для более высокого места.

Если завтра пойдет дождь, стартовая позиция будет оптимальной», – подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.

Макс Ферстаппен: «Гоночный темп «Ред Булл» в порядке – но не на том же уровне, что у «Макларена»

Ландо Норрис: «Гонка будет трудной, Ферстаппен быстр под дождем, но квалификация – идеальное начало»