Гельмут Марко: «3-я стартовая позиция Ферстаппена – оптимальная, если пойдет дождь»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассчитывает на высокий результат Макса Ферстаппена, если Гран-при Австралии будет дождевым, как обещают прогнозы.
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» завершил квалификацию третьим, проиграв лишь пилотам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри.
«Мы очень довольны, и мы были на равных с Норрисом до 11-го поворота, после чего шины уже не работали. Такая проблема весь уик-энд, однако ситуация становится все лучше и лучше. В то же время именно по этой причине скорости не хватило для более высокого места.
Если завтра пойдет дождь, стартовая позиция будет оптимальной», – подчеркнул Марко в эфире немецкого Sky.
Макс Ферстаппен: «Гоночный темп «Ред Булл» в порядке – но не на том же уровне, что у «Макларена»
Ландо Норрис: «Гонка будет трудной, Ферстаппен быстр под дождем, но квалификация – идеальное начало»
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