Ландо Норрис: «Гонка будет трудной, Ферстаппен быстр под дождем, но квалификация – идеальное начало»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал лучший результат по итогам субботы на Гран-при Австралии.
Завтра Норрис стартует с первого ряда вместе со своим напарником Оскаром Пиастри.
«Идеальное начало года. Поздравляю команду, она продолжает проявлять себя потрясающе после окончания прошлого года.
Однако это всего лишь квалификация. Подождем и посмотрим, что будет дальше. Гонка будет трудной, но сегодняшний день – идеальное начало.
Болид крайне быстрый, и, когда собираешь все воедино, это нечто невероятное. Но сложно собрать все воедино.
Сегодня была небольшая борьба между мной и Оскаром, плотная борьба – особенно после того, как выехал за пределы трассы в первой попытке. Перед вторым кругом я понимал, что нахожусь в сложном положении – надо было рисковать, но при этом ехать чисто.
Трудно на такое настроиться, но мне удалось, и я очень доволен», – отметил британец.
Норрис не стал рассуждать о возможной победе в гонке:
«Я никогда не забегаю вперед. Я не такой.
Уверен, у нас отличная машина, однако мы еще не управляли ей на мокрой трассе. Но мы знаем, как быстр Макс [Ферстаппен] и «Ред Булл» под дождем. Посмотрим.
Открывается много возможностей для всех, однако в процессе надо многому научиться».
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