Андреа Стелла: «Не принимаю сегодняшний результат «Феррари» за чистую монету»

В «Макларене» призвали не делать преждевременных выводов о темпе «Феррари» .

Руководитель «Макларена » оценил результаты квалификации к Гран-при Австралии, где команда взяла первый ряд с Ландо Норрисом на поуле.

«Идеальный способ начать сезон. Удивило то, что болид проявил свои сильные стороны на трассе, где мы не рассматривали себя как фаворитов.

Хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всю команду «Макларен» за то, что она смогла улучшить машину, которая и до этого была конкурентоспособной – машину, выигравшую чемпионат [в 2024-м]. Мы знали, что нельзя расслабляться, потому что «Формула-1 » переживает один из самых конкурентных периодов в истории.

На данный момент это самая фактическая оценка с точки зрения расстановки сил в пелотоне. Хотя я не принимаю сегодняшний результат «Феррари » [7 и 8 место] за чистую монету. Думаю, они намного ближе, чем их времена в третьем сегменте.

Квалификация показала, что «Ред Булл » не так уж далеко, [Макс] Ферстаппен проезжал сильные круги, [Джордж] Расселл тоже весьма близко.

Нельзя недооценивать темп машины, но Оскар [Пиастри] и Ландо отлично справились и реализовали свои возможности после стрессового начала третьего сегмента», – сказал Стелла.

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл первую квалификацию сезона, Пиастри – 2-й, Ферстаппен – 3-й

