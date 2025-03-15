Андреа Кими Антонелли: «Если бы не повреждение болида, квалификация для меня сложилась бы совсем иначе»
Антонелли объяснил вылет по итогам 1-го сегмента.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, отметив, что пройти во второй сегмент ему помешало повреждение болида, полученное из-за того, что он проехал по одному из поребриков.
«В шестом повороте на поребрике оказалось много гравия. Проехав там, я сломал свой болид – потому что днище получило сильные повреждения. Оно начало болтаться. Я буквально чувствовал, как на прямых машина сильно проваливается вниз.
Досадно, что все так вышло. Если бы не повреждение болида, квалификация для меня сложилась бы совсем иначе», – рассказал Антонелли.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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