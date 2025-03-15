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Оскар Пиастри: «Отличное начало сезона. Хотя я оказался на одну позицию ниже, чем хотелось бы»

Пиастри немного расстроен упущенным поулом в Мельбурне.

Пилот «Макларена» подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, в которой занял второе место. Пиастри отметил, что доволен результатом, но при этом немного раздосадован тем, что упустил шанс выиграть поул на домашнем этапе.

«Я вполне доволен. Очевидно, что место на первом ряду стартовой решетке – это отличное начало сезона. Да, я оказался на одну позицию ниже, чем хотелось бы, но это все равно отличный старт сезона. Здорово, что команда целиком заняла первый ряд.

Теперь посмотрим, что мы сможем показать завтра. Да, в третьем сегменте мне чуть-чуть не хватило, но это лишь начало очень длинного сезона, так что в целом я вполне доволен.

В финальной попытке я потерял немного времени на третьем секторе по сравнению с предыдущим кругом. Еще в первой попытке я чуть-чуть ошибся и заблокировал колеса и не хотел повторения на втором круге – возможно, действуя слишком аккуратно, я тоже потерял немного времени», – рассказал Пиастри.

«Макларен» – каток, «Феррари» проиграла середнякам: первая квалификация новой «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Австралии
logoОскар Пиастри
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