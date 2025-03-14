Юки Цунода о 4-м времени в практике: «Успешный рабочий день»

Цунода оптимистично оценил неожиданную скорость своей команды.

Пилот «Рейсинг Буллз» Юки Цунода прокомментировал четвертое место по итогам второй тренировки перед Гран-при Австралии.

Новый напарник Цуноды Изак Аджар стал шестым, оба гонщика опередили коллег из «Ред Булл».

«Что же, конечно, это хорошее начало для первого дня. Уверен, остальные команды поднимут темп завтра, особенно в квалификации. Все определенно выглядит здорово.

В болиде ты не ощущаешь огромного, я бы сказал, выдающегося баланса или чего-то такого. Успешный рабочий день, но, разумеется, надо сохранять сосредоточенность и продолжать искать скорость.

На мой взгляд, пелотон будет очень и очень плотным – даже если получится выжать еще пять тысячных или вроде того, это уже будет большой результат», – заявил Цунода.

Юки ответил на вопрос об основных соперниках «Рейсинг Буллз» в эти выходные:

«Безусловно, «Уильямс», я бы сказал. «Уильямс» выглядит быстро. Думаю, во второй практике у нас были разные программы, у меня такое ощущение.

«Альпин» тоже. Эти две команды будут довольно быстрыми, но да, пока мы лидируем [в средней группе], будем воспринимать это позитивно и смотреть вперед. Завтра будем атаковать на 100 процентов».

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