Алан Пермейн: «В «Рейсинг Буллз» хотят, чтобы Цунода получил место в «Ред Булл»

В «Рейсинг Буллз» определились с целью на сезон-2025.

Спортивный директор «Рейсинг Буллз » назвал целью команды в текущем сезоне повышение Юки Цуноды в «Ред Булл ».

«Я уже вижу прогресс Юки по сравнению с прошлым годом с точки зрения мышления, сосредоточенности и обратной связи. Он уже сделал большой шаг вперед после прошлого сезона.

Думаю, было бы здорово, если бы он помогал Изаку [Аджару] и стал для него наставником. Это возможность для Юки показать свою другую сторону как опытного пилота.

Моя цель для Юки и его собственная – они совпадают. Мы хотим, чтобы он получил место в «Ред Булл». Если он хорошо выступит здесь, то не останется никаких причин, почему у него не должно получиться.

Но все, что мы можем сделать, это помочь ему выступить настолько хорошо, насколько возможно. И если в конце сезона ему удастся со всем справиться, то все будут счастливы», – заявил Пермейн.

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