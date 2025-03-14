Алан Пермейн: «В «Рейсинг Буллз» хотят, чтобы Цунода получил место в «Ред Булл»
Спортивный директор «Рейсинг Буллз» назвал целью команды в текущем сезоне повышение Юки Цуноды в «Ред Булл».
«Я уже вижу прогресс Юки по сравнению с прошлым годом с точки зрения мышления, сосредоточенности и обратной связи. Он уже сделал большой шаг вперед после прошлого сезона.
Думаю, было бы здорово, если бы он помогал Изаку [Аджару] и стал для него наставником. Это возможность для Юки показать свою другую сторону как опытного пилота.
Моя цель для Юки и его собственная – они совпадают. Мы хотим, чтобы он получил место в «Ред Булл». Если он хорошо выступит здесь, то не останется никаких причин, почему у него не должно получиться.
Но все, что мы можем сделать, это помочь ему выступить настолько хорошо, насколько возможно. И если в конце сезона ему удастся со всем справиться, то все будут счастливы», – заявил Пермейн.
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