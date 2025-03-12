Макс Ферстаппен: «В любом случае очень рад быть в Мельбурне, ведь мы наконец-то увидим, где находимся в расстановке сил»

Ферстаппен с нетерпением ждет начала сезона.

Пилот «Ред Булл » рассказал, с каким настроем подходит к предстоящему Гран-при Австралии , который будет стартовым этапом сезона-2025.

«Как кажется, погода в Мельбурне сейчас меняется вообще каждый день. Сначала нас ждут несколько довольно жарких дней, а в конце уик-энда, вероятно, будет немного дождя.

Как бы то ни было, я рад предстоящей первой гонке сезона. Лично я предпочитаю начинать сезон «Ф-1» именно в Мельбурне. К тому же, именно здесь я провел свой первый Гран-при в карьере, а через пару лет стартовый этап сезона переехал в другую страну.

Что касается положения команды, то мы все, как мне кажется, ожидали увидеть чуть больше на предсезонных тестах. Но я в любом случае очень рад быть здесь, ведь мы наконец-то сможем увидеть, где находимся в расстановке сил. Иначе нам бы так и пришлось ждать и гадать. Лучше уже начать сезон – и, надеюсь, дела пойдут не так уж плохо», – рассказал Ферстаппен .

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