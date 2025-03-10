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Тото Вольфф об уровне конкуренции: «Сегодня вы можете бороться за победу, а на следующем Гран-при оказаться на 7-8 позиции»

Вольфф оценил положение команды перед стартом сезона.

Исполнительный директор «Мерседеса» уверен, что в 2025 году в «Формуле-1» продолжится упорная борьба с участием сразу четырех команд.

«Наша цель – выигрывать гонки каждый год, а также участвовать в борьбе за победу в чемпионате. При нынешнем стабильном техническом регламенте уровень конкуренции становится еще более экстремальным – сегодня вы можете бороться за победу, а на следующем Гран-при оказаться на 7-8 позиции.

С результатами тестов я бы был осторожным. Трасса в Бахрейне отличается от большинства треков в календаре, там очень жесткий асфальт. При этом, как вы сами могли видеть, сразу четыре команды находятся примерно на равных – может быть, чуть-чуть выделялся Ландо Норрис и «Макларен».

Если говорить о результатах симуляций гонки, то «Макларен» был явно впереди – затем расположился Ферстаппен, а затем уже мы. Но в Мельбурне и Китае все может быть совершенно иначе, потому что там будут и другие трассы, и другие погодные условия.

Что касается Джорджа Расселла, я считаю его одним из лучших гонщиков, он даже может стать чемпионом – при условии, что мы предоставим ему достаточно быструю машину. Чего в последние годы нам сделать не удавалось», – рассказал Вольфф.

Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoМерседес
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoТото Вольфф
logoМакларен
logoДжордж Расселл
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