  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Цунода сменил менеджеров – причиной стало не попадание в «Ред Булл» (Autosport)
8

Цунода сменил менеджеров – причиной стало не попадание в «Ред Булл» (Autosport)

Юки Цунода сменил менеджеров.

Раньше дела гонщика «Рейсинг Буллз» вели Марио Миякава и Луис Альварес. Однако Цунода принял решение прекратить с ними сотрудничество после того, как менеджеры не смогли договориться о его переходе в «Ред Булл» – а вместо Цуноды место напарника Макса Ферстаппена занял Лиам Лоусон.

Теперь дела Цуноды ведет Диего Менкаса, который, по словам Юки, уже начал выстраивать отношения с руководством «Ред Булл».

«Да, я больше не работают с Марио и с Луисом. Я доволен сотрудничеством с Диего. Он мотивирован, это можно сказать наверняка. Как только мы договорились о сотрудничестве, он сразу отправился на встречу с Гельмутом Марко, чтобы начать выстраивать отношения. Такой подход я ценю – и Гельмут, очевидно, тоже.

У них уже сложились хорошие отношения, для начала это неплохо. Но да, в конечном счете, для меня самое главное – это демонстрировать хорошие выступления на трассе, ведь тем самым я облегчу работу Диего», – рассказал Цунода.

Финальный день тестов «Ф-1»: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoЮки Цунода
logoРейсинг Буллз
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Технический директор «Ред Булл»: «Подвеска «Макларена» очень рискованная»
4вчера, 17:31
Льюис Хэмилтон о приглашении в «Феррари»: «Меня чуть ли не трясло после разговора с Вассером, я думал: «Ни хрена себе»
10вчера, 16:59
Зак Браун: «Нет явного фаворита, весь пелотон будет необыкновенно плотным»
5вчера, 15:19
Экс-гоночный директор «Ф-1» Виттих: «Причину увольнения до сих пор не назвали. Плохих отношений с президентом ФИА не было – мы мало контактировали»
вчера, 14:40
Хэмилтон и «Макларен» – среди героев тестов «Ф-1» по версии The Race, «Ред Булл» и «Астон Мартин» – в числе неудачников
1вчера, 14:14
Алексей Попов: «Ред Булл» обвинил оставшиеся топ-команды в сохранении «мини-DRS». Будет борьба на легальном фронте, думаю»
18вчера, 13:10
«Макларен» – быстрейшая команда по квалификационному и гоночному темпу, «Ред Булл» опережает «Мерседес» (сайт «Ф-1»)
10вчера, 12:41
Льюис Хэмилтон: «Старик – это состояние души. Я никогда не стану стариком»
34вчера, 11:24
«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й
34вчера, 10:10
«Мерседес» – лучшая команда тестов «Ф-1» по километражу, «Ред Булл» – худшая
3вчера, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото