Цунода сменил менеджеров – причиной стало не попадание в «Ред Булл» (Autosport)
Раньше дела гонщика «Рейсинг Буллз» вели Марио Миякава и Луис Альварес. Однако Цунода принял решение прекратить с ними сотрудничество после того, как менеджеры не смогли договориться о его переходе в «Ред Булл» – а вместо Цуноды место напарника Макса Ферстаппена занял Лиам Лоусон.
Теперь дела Цуноды ведет Диего Менкаса, который, по словам Юки, уже начал выстраивать отношения с руководством «Ред Булл».
«Да, я больше не работают с Марио и с Луисом. Я доволен сотрудничеством с Диего. Он мотивирован, это можно сказать наверняка. Как только мы договорились о сотрудничестве, он сразу отправился на встречу с Гельмутом Марко, чтобы начать выстраивать отношения. Такой подход я ценю – и Гельмут, очевидно, тоже.
У них уже сложились хорошие отношения, для начала это неплохо. Но да, в конечном счете, для меня самое главное – это демонстрировать хорошие выступления на трассе, ведь тем самым я облегчу работу Диего», – рассказал Цунода.
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