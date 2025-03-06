  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тед Кравиц: «Пилот «Уильямса» и Антонелли будут победителями гонок в 2025-м»
4

Тед Кравиц: «Пилот «Уильямса» и Антонелли будут победителями гонок в 2025-м»

Кравиц сделал смелый прогноз о победителях Гран-при.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц ответил на вопрос о том, кто может преподнести сюрприз, выиграв гонку в этом году.

«Новым победителем станет Кими Антонелли, новичок «Мерседеса», неожиданным победителем – кто-то из этих двух [пилотов «Уильямса»].

Да, это не быстрейшая машина, но, наверное, она потенциально в лидерах средней группы. Так что в какой-то безумный день – может, из-за дождя, может, из-за аварий – Карлос Сайнс или Алекс Албон способен выиграть гонку», – порассуждал Тед.

Кто фаворит нового сезона «Ф-1»? Рейтинг от людей, которые точно в курсе

Как прошли тесты «Ф-1»: аутсайдер-сенсация, топов подозревают в читерстве, все недовольны

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoАлександр Албон
logoАндреа Кими Антонелли
Тед Кравиц
logoМерседес
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Льюис Хэмилтон о себе и Леклере: «Сильнейший состав в истории «Ф-1», пожалуй»
47сегодня, 17:31
«Астон Мартин» поделился первым фото Ньюи после перехода: «Добро пожаловать в команду, Эдриан»
3сегодня, 16:01Фото
«Хонда» назвала Цуноду «независимым» пилотом: «Юки нужно действовать самостоятельно, гонщики не могут полагаться на компанию вечно»
6сегодня, 14:48
Джордж Расселл о Ферстаппене: «Не собирался давать себя задирать. Я в «Ф-1» не ради того, чтобы быть лучшими друзьями с чемпионом»
7сегодня, 13:48
Флавио Бриаторе: «В 2026-м возможны победы «Альпин» в гонках, в 2027-м – борьба за титул»
2сегодня, 13:13
Джордж Расселл: «Мне не нужно ничего доказывать, результаты говорят сами за себя. Я финишировал впереди величайшего в истории два раза из трех»
27сегодня, 12:33
Мартин Брандл: «Ферстаппен начинает сезон фаворитом»
6сегодня, 12:07
Шумахер, Хэмилтон, Ферстаппен, чета Вольфф, Экклстоун, «Ред Булл»-2023, шестиколесная машина – в списке 75 лучших пилотов, ключевых фигур, болидов, изобретений и команд в истории от сайта «Ф-1»
7сегодня, 10:40
«Пирелли» объявлена поставщиком шин MotoGP с 2027 года вместо «Мишлен»
4сегодня, 09:54
Фредерик Вассер: «Приход Хэмилтона снизит давление на Леклера, новый напарник – лучшая возможность чему-то научиться»
4сегодня, 08:10
Ко всем новостям
Последние новости
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
6вчера, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры