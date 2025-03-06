Тед Кравиц: «Пилот «Уильямса» и Антонелли будут победителями гонок в 2025-м»
Кравиц сделал смелый прогноз о победителях Гран-при.
Журналист Sky Sports Тед Кравиц ответил на вопрос о том, кто может преподнести сюрприз, выиграв гонку в этом году.
«Новым победителем станет Кими Антонелли, новичок «Мерседеса», неожиданным победителем – кто-то из этих двух [пилотов «Уильямса»].
Да, это не быстрейшая машина, но, наверное, она потенциально в лидерах средней группы. Так что в какой-то безумный день – может, из-за дождя, может, из-за аварий – Карлос Сайнс или Алекс Албон способен выиграть гонку», – порассуждал Тед.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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