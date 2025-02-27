Пиастри и Хюлькенберг дошли до контакта на тестах в Бахрейне
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри и новый гонщик «Заубера» Нико Хюлькенберг допустили легкое столкновение незадолго до конца утренней сессии второй дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Контакт произошел в восьмом повороте. Пиастри повредил переднее крыло на своем «Макларене».
За ходом заездов можно следить на странице нашего онлайна:
Онлайн тестов «Ф-1»: Хэмилтон осваивается в «Феррари», в «Ред Булл» отдали день новичку
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости