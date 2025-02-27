Пиастри и Хюлькенберг дошли до контакта на тестах в Бахрейне

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри и новый гонщик «Заубера » Нико Хюлькенберг допустили легкое столкновение незадолго до конца утренней сессии второй дня предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

Контакт произошел в восьмом повороте. Пиастри повредил переднее крыло на своем «Макларене».

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