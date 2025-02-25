«Мерседес» провел обкатку болида-2025 в Бахрейне
«Мерседес» 2025 года W16 впервые появился на трассе.
Немецкая команда провела обкатку в Бахрейне, где завтра, 26 февраля, начнутся предсезонные тесты «Формулы-1».
«Мерседес» представил болид-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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