Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Цунода удивил прогрессом в 2024-м и совершит следующий шаг, считает команда»

«Рейсинг Буллз» ждут продолжения прогресса от лидера команды.

Руководитель «Рейсинг Буллз» Лоран Мекьес заявил, что Юки Цунода способен прибавить в 2025 году и выполнять роль первого номера.

Напарником японца стал новичок «Формулы-1» Изак Аджар.

«Состав очень воодушевляет. Юки сделал очень большой шаг вперед в прошлом году. Он по-настоящему удивил нас прогрессом в плане чистой скорости, а также технических качеств.

Справедливо сказать, что в прошлом сезоне он перешел в разряд очень хороших пилотов. Теперь мы можем задаться вопросом, совершит ли он следующий шаг вперед? Мы считаем, что да.

Наша задача – создать подходящую среду, чтобы сделать этот шаг возможным, и мы также должны предоставить ему необходимые инструменты. Юки был неотъемлемой частью всех перемен, которые мы начали в прошлом году, а сейчас он станет нашим ориентиром, если говорить о скорости и поведении машины, поскольку у него уже четырехлетний опыт в «Ф-1» и в этой команде.

Изак начинает свой дебютный сезон, и Юки будет лидером команды. Он является ключевым компонентом наших планов в предстоящем сезоне», – подчеркнул Мекьес.

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