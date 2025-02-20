Ливрея «Рейсинг Буллз» – лучшая в 2025-м по версии пользователей сайта «Ф-1»

Сайт «Формулы-1» поделился результатами голосования за лучшую ливрею 2025 года.

18 февраля состоялась первая в истории общая презентация расцветок на новый сезон.

За команду «Рейсинг Буллз » (ранее выступала как «РБ») отдали голоса 35 процентов пользователей сайта. Второй стала «Феррари» (25), также в топ-5 попали «Макларен » (10), «Уильямс » (6) и «Заубер » (5).

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