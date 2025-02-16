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Йос Ферстаппен: «Всегда буду действовать в лучших интересах Макса»

Йос Ферстаппен старается поддерживать сына в «Ф-1».

Ферстаппен-старший отметил, что продолжает помогать Максу, но при этом его сын уже давно стал достаточно взрослым и опытным гонщиком, чтобы самостоятельно принимать все важные решения.

«Конечно, я по-прежнему стараюсь помогать Максу. Да, сейчас это происходит немного реже, но да, в начале карьеры я старался помогать ему, подсказывать какие-то вещи, в том числе в «Формуле-1», и делаю это до сих пор.

Хотя Макс уже достаточно взрослый и мудрый человек. При этом именно я по-прежнему всегда могу честно и открыто сказать ему, что у него получается хорошо, а что не очень. И он тоже это ценит.

Я всегда буду действовать в лучших интересах Макса, и разумеется, мы хотим выигрывать», – рассказал Йос Ферстаппен.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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logoЙос Ферстаппен
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