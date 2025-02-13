Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»
Ферстаппен выбрал семейный дизайн для нового шлема.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором будет выступать в 2025 году.
На задней части размещены четыре звезды в честь титулов в «Формуле-1».
Нидерландец объяснил, что взял за основу дизайн, который использовал его отец, экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен, а также сам Макс в картинге.
«Когда я начал гоняться, дизайн отца мне очень нравился, я с гордостью носил [шлем].
Скажем так, это наш семейный дизайн. Возвращение к корням», – сообщил Ферстаппен.
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Фото: сайт Макса Ферстаппена
Опубликовал: Михаил Ширяев
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