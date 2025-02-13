  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»
Фото
0

Ферстаппен показал шлем на сезон-2025 с четырьмя звездами: «Семейный дизайн, возвращение к корням»

Ферстаппен выбрал семейный дизайн для нового шлема.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен представил шлем, в котором будет выступать в 2025 году.

На задней части размещены четыре звезды в честь титулов в «Формуле-1».

Нидерландец объяснил, что взял за основу дизайн, который использовал его отец, экс-пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен, а также сам Макс в картинге.

«Когда я начал гоняться, дизайн отца мне очень нравился, я с гордостью носил [шлем].

Скажем так, это наш семейный дизайн. Возвращение к корням», – сообщил Ферстаппен.

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»

Ферстаппен купил самолет за $60 млн: «самый длинный и дальнобойный», номер забрали у ВВС

Фото: сайт Макса Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoРед Булл
logoстиль
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
шлемы
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ДР Конго призвала «Ф-1» выйти из переговоров с Руандой: «Хочет ли серия запятнать бренд кровавой ассоциацией?»
48 минут назад
Вышибала, шантажировавший семью Шумахера, получил 3 года тюрьмы
29сегодня, 07:36
Хэмилтон по-итальянски обратился к сотрудникам «Феррари»: «Всегда мечтал быть частью этой команды»
6сегодня, 07:03Видео
Ландо Норрис о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «На месте Льюиса я, вероятно, поступил бы точно так же»
2вчера, 18:17
«Спа-Франкоршам» – лучшая трасса «Формулы-1» по версии Racefans, «Яс-Марина» – на последнем месте
22вчера, 16:22
У Гран-при Монако впервые в истории появился титульный спонсор – TAG Heuer
2вчера, 15:45
Хуан-Пабло Монтойя о замене Дуэна на Колапинто в «Альпин»: «Со стороны создается ощущение, что решение уже принято»
2вчера, 14:40
Герхард Бергер: «В этом сезоне я бы поставил все на «Феррари»
17вчера, 13:32
Тото Вольфф об Антонелли: «Самое важное – это контролировать ожидания»
вчера, 12:49
Валттери Боттас: «Если появится возможность вернуться в гонки, я сомневаюсь, что «Мерседес» будет стоять у меня на пути»
вчера, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Рекомендуем