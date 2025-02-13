ДР Конго призвала «Ф-1» выйти из переговоров с Руандой: «Хочет ли серия запятнать бренд кровавой ассоциацией?»
Министр иностранных дел Демократической Республики Конго Тереза Каиквамба Вагнер призвала руководителя «Формулы-1» Стефано Доменикали прекратить переговоры о проведении Гран-при в Руанде на фоне конфликта.
В конце 2024 года ФИА провела церемонию вручения призов в столице Руанды Кигали. Страна считается одним из ключевых претендентов на проведение гонки «Ф-1» на африканском континенте.
С 2022 года на территориях ДР Конго, граничащих с Руандой, продолжается вооруженный конфликт с участием «Движения 23 марта» (M23). ДР Конго обвиняет Руанду в поддержке группировки, Руанда отрицает связь с M23.
«Я пишу, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о продолжающихся переговорах «Формулы-1» с Руандой по вопросу проведения Гран-при в столице страны Кигали.
Руанда в данный момент оккупирует значительную долю восточной части Демократической Республики Конго в сотрудничестве со своим прокси M23, что привело к перемещению 700 000 конголезских жителей.
Хотя я приветствую желание «Формулы-1» провести Гран-при в Африке, у меня есть сомнения в том, что Руанда станет тем выбором, который наилучшим образом представит наш континент, и я призываю вас выйти из переговоров и исключить Руанду из числа потенциальных стран проведения Гран-при.
Действительно ли «Формула-1» хочет запятнать свой бренд кровавой ассоциацией с Руандой? Действительно ли это лучшая страна, чтобы представлять Африку в глобальном автоспорте?» – написала Вагнер.
Представитель «Ф-1» прокомментировал ситуацию, сообщив, что серия внимательно следит за ситуацией вокруг ДР Конго и Руанды.
Чемпиона «Ф-1» и других лучших в автоспорте награждали в Руанде! Почему там и как это было?
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