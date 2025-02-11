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Хуан-Пабло Монтойя: «Подиум Переса в Баку изменил бы его историю в «Ред Булл»

У Переса был реальный шанс сохранить место в «Ред Булл», убежден Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя проанализировал разрыв «Ред Булл» с Серхио Пересом после сезона-2024.

По мнению колумбийца, ключевую роль сыграл Гран-при Азербайджана: тогда Перес был близок к попаданию на подиум, но столкнулся с соперником из «Феррари» Карлосом Сайнсом.

«Окажись Чеко на подиуме в Баку, история внезапно бы изменилась. Но он не попал на подиум, случилась авария с Карлосом Сайнсом в конце заезда, и все то время, которое Чеко отыгрывал, растворилось. Такое ощущение, что все растворилось», – сказал Монтойя AS Colombia.

Эксперт также поделился мнением о сумме, которую заплатил «Ред Булл»:

«Очень похоже, что от него не хотели избавляться, потому что правление увидело цифры, сопротивлялось на протяжении года и в итоге уволило его в конце сезона. Могу представить, что сумма очень большая.

Насколько я слышал из разговоров, [уход Переса] был обставлен не особо по-дружески».

Перес ведет переговоры с «Кадиллаком». Серхио связался с новой командой «Ф-1» вскоре после разрыва с «Ред Булл» (RN365)

Перес является фаворитом на место в «Кадиллаке» в «Ф-1» и рассматривает выступление в Ле-Мане в 2025-м (Marca)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoРед Булл
logoСерхио Перес
logoФормула-1
logoФеррари
Гран-при Азербайджана
logoХуан-Пабло Монтойя
logoКарлос Сайнс
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