Хуан-Пабло Монтойя: «Подиум Переса в Баку изменил бы его историю в «Ред Булл»

У Переса был реальный шанс сохранить место в «Ред Булл», убежден Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя проанализировал разрыв «Ред Булл» с Серхио Пересом после сезона-2024.

По мнению колумбийца, ключевую роль сыграл Гран-при Азербайджана : тогда Перес был близок к попаданию на подиум, но столкнулся с соперником из «Феррари » Карлосом Сайнсом .

«Окажись Чеко на подиуме в Баку, история внезапно бы изменилась. Но он не попал на подиум, случилась авария с Карлосом Сайнсом в конце заезда, и все то время, которое Чеко отыгрывал, растворилось. Такое ощущение, что все растворилось», – сказал Монтойя AS Colombia.

Эксперт также поделился мнением о сумме, которую заплатил «Ред Булл»:

«Очень похоже, что от него не хотели избавляться, потому что правление увидело цифры, сопротивлялось на протяжении года и в итоге уволило его в конце сезона. Могу представить, что сумма очень большая.

Насколько я слышал из разговоров, [уход Переса] был обставлен не особо по-дружески».

Перес ведет переговоры с «Кадиллаком». Серхио связался с новой командой «Ф-1» вскоре после разрыва с «Ред Булл» (RN365)

Перес является фаворитом на место в «Кадиллаке» в «Ф-1» и рассматривает выступление в Ле-Мане в 2025-м (Marca)