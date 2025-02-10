Валттери Боттас: «Долгое время вели переговоры с «Уильямсом». Также я общался с «Хаасом»

У Боттаса были варианты остаться в «Формуле-1».

Резервный пилот «Мерседеса» рассказал, что изначально в «Заубере» ему обещали подписание нового контракта, однако затем позиция совета директоров изменилась.

Также Боттас по ходу сезона вел переговоры с «Уильямсом» и «Хаасом », однако в первом случае команда предпочла Карлоса Сайнса , а от второго варианта финн сам отказался в пользу шансы перейти в британскую конюшню.

«По мере приближения окончания действия контракта у меня возникало все больше вопросов о моем будущем. Однако я всегда был уверен, что буду выступать в «Формуле-1» в 2025 году, потому что на тот момент все выглядело именно так.

В «Ауди » все решения по составу пилотов должны были пройти несколько этапов, пройти через одобрение совета директоров. Некоторые люди в руководстве хотели, чтобы я остался, но чуть позже другие люди захотели перемен и выступали за приглашение молодого гонщика.

Было непросто, потому что мне всегда давали понять – особенно когда к команде присоединился Матти а Бинотто , – что я буду одной из опор нового проекта. Так что в этой ситуации мне было сложно взять и на сто процентов решиться на что-то другое, потому что мне было обещано место в команде.

Конечно, в такой ситуации ты все равно можешь посмотреть по сторонам в поисках других вариантов, но при этом ты не можешь взять на себя никаких обязательств. Поэтому я просто ждал, спрашивая: «Хорошо, так когда мы подпишем контракт?» И этот вопрос вставал еженедельно, хотя все вроде бы уже было согласовано и нам оставалось только подписать необходимые бумаги.

Но когда все начало затягиваться, я про себя понял: «Да, здесь что-то происходит и это, видимо, не принесет мне ничего хорошего».

При этом у меня были и другие варианты. Например, мы долгое время вели углубленные переговоры с «Уильямсом». Это стало моим приоритетным вариантом. А ранее по ходу прошлого сезона я общался с Аяо Комацу на предмет возможного перехода в «Хаас». Однако в итоге я сам решил сделать основную ставку на «Уильямс ».

Но в итоге мы не договорились, потому что они выбрали Карлоса Сайнса – и все то, что он может привнести в команду в том числе с точки зрения новых финансовых возможностей. Я же остался с прежним проектом, и был бы рад остаться в «Заубере», но я полагаю, что люди наверху посчитали, что команде нужны перемены, в том числе в составе пилотов», – рассказал Боттас.

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