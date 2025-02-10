  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Антонелли будет держать меня в напряжении. Не чувствую, что я стал быстрее с 18 лет»
3

Джордж Расселл: «Антонелли будет держать меня в напряжении. Не чувствую, что я стал быстрее с 18 лет»

Расселл признал угрозу со стороны Антонелли.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сообщил, чего ждет от борьбы с новым напарником – 18-летним дебютантом «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли.

«Безусловно, он будет держать меня в напряжении, в этом нет сомнений. Я вспоминаю, каким был в 18 лет – не чувствую, что я стал быстрее. Я чувствую, что стал опытнее. Я знаю, как справляться с давлением «Ф-1» и всеми вещами, которые сопутствуют работе в команде с 2000 людей.

Но, если говорить о скорости, она либо есть, либо нет. Думаю, у него есть, так что я буду относиться к нему с большим уважением. Мы будем хорошо работать в командном плане, и мне не терпится увидеть, на что он способен. Но нельзя оставаться наивным, особенно когда появляются молодые гонщики. Помню, сколько огня было во мне, когда я был того же возраста», – сказал 26-летний британец.

Какие рекорды «Ф-1» под угрозой в 2025-м? Хэмилтон с Ферстаппеном могут и побить, и потерять

«Мерседес» после Хэмилтона: сравнивает Льюиса с «бывшей» и верит в правильность разрыва

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Роб Смедли: «Алонсо как Шумахер: Михаэль казался надменным, бездушным и ужасным человеком, но на самом деле был замечательным»
5 минут назад
Ландо Норрис: «Я сделал множество вещей в разных странах, чтобы подготовиться лучше, чем в 2024-м»
152 минуты назад
Экс-инженер Леклера: «Шарль готов стать по-настоящему великим»
сегодня, 06:45
Гюнтер Штайнер о Хэмилтоне и Леклере: «Выступая на таком уровне, у себя в напарника ты хочешь видеть как можно более сильного гонщика»
4вчера, 18:23
Брэд Питт в тизере фильма «Ф-1». Релиз – 27 июня
2вчера, 18:13Видео
Карлос Сайнс: «В «Уильямсе» тоже есть одержимость стремлением добиться успеха, как было и в «Феррари»
1вчера, 16:49
Жак Вильнев: «В определенной степени современные болиды «Ф-1» переросли трассу «Спа»
16вчера, 15:24
«Может я и сам поучаствую». Том Кристенсен готов присоединится к Ферстаппену и Алонсо в гонке «24 часа Ле-Мана»
2вчера, 14:28
Тото Вольфф: «Расселл готов к борьбе за титул»
6вчера, 13:14
Джонни Херберт: «Для Хэмилтона очень важную роль всегда играла мотивация»
3вчера, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото
Стример Melharucos о запрете материться гонщикам «Ф-1»: «Когда там уже выборы нового президента ФИА? Этот уже задушил всех»
123 января, 15:50Игры
Зимний Кубок РДС по дрифту пройдет 24 и 25 января на территории Центра технических видов спорта «Москва»
221 января, 10:50Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге с 7 по 9 февраля
15 января, 09:40Фото
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона 2025 года. Зрителей ждут 16 соревнований в восьми городах страны
317 декабря 2024, 09:50Фото
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря 2024, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября 2024, 07:30
Рекомендуем