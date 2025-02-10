Джордж Расселл: «Антонелли будет держать меня в напряжении. Не чувствую, что я стал быстрее с 18 лет»

Расселл признал угрозу со стороны Антонелли.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл сообщил, чего ждет от борьбы с новым напарником – 18-летним дебютантом «Формулы-1» Андреа Кими Антонелли .

«Безусловно, он будет держать меня в напряжении, в этом нет сомнений. Я вспоминаю, каким был в 18 лет – не чувствую, что я стал быстрее. Я чувствую, что стал опытнее. Я знаю, как справляться с давлением «Ф-1» и всеми вещами, которые сопутствуют работе в команде с 2000 людей.

Но, если говорить о скорости, она либо есть, либо нет. Думаю, у него есть, так что я буду относиться к нему с большим уважением. Мы будем хорошо работать в командном плане, и мне не терпится увидеть, на что он способен. Но нельзя оставаться наивным, особенно когда появляются молодые гонщики. Помню, сколько огня было во мне, когда я был того же возраста», – сказал 26-летний британец.

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