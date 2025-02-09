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Валентино Росси: «Мне бы было очень интересно посмотреть, как Льюис Хэмилтон справится со всеми задачами в «Феррари»

Валентино Росси ждет первый сезон Хэмилтона в «Феррари».

Семикратный чемпион мотогонок в премьер-классе (2 титула на мотоциклах до 500сс, 5 титулов MotoGP) рассказал, что ему будет весьма интересно наблюдать за выступлениями Льюиса за «Феррари» и за динамикой его соперничества с новым напарником по команде Шарлем Леклером.

«Да, это действительно прекрасно. Видеть Льюиса в «Феррари», в красном комбинезоне – это и правда здорово. При этом мне бы было очень интересно посмотреть, как Льюис справится со всем этим. И как с ситуацией справится Шарль Леклер», – рассказал Росси.

Инсайды о «Феррари» при Хэмилтоне. Он теперь №1? А что Леклер? Болид ускорили на секунду?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
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logoЛьюис Хэмилтон
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