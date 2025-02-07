Ник де Врис об уходе из «Ф-1»: «Никакого чувства обиды у меня нет. Я сумел исполнить мечту детства»
Бывший пилот «Формулы-1» начал сезон-2023 в составе «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз»), но в середине чемпионата руководство «Ред Булл» приняло решение заменить его на Даниэля Риккардо.
В одном из недавних интервью советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал подписание де Вриса самой большой ошибкой в своей карьере.
«Было непросто, но никакого чувства обиды у меня точно ни на кого не осталось. Я благодарен за возможность, которую мне дали. Я сумел исполнить мечту детства. Все получилось, хоть эта глава моей жизни и получилась совсем короткой. Мне повезло, что я вообще получил шанс построить карьеру в «Формуле-1».
Безусловно, давление со стороны СМИ давало о себе знать, но было и внутреннее давление. При этом в каждой команде все немного по-другому, что также давит.
Куда бы ты ни отправился, тебе кажется, что за тобой постоянно наблюдают. Я не назвал бы это нападками, но создавалось ощущение, что журналисты круглосуточно только и делают, что что-нибудь про тебя пишут или говорят.
Ты перемещаешься по паддоку, существуешь в этой экосистеме, все о тебе все знают, и ты не можешь никак от этого скрыться. Даже если бы захотел – убежать от этого невозможно.
Лично я старался все это игнорировать и ничего с этим не делать. Я перестал читать новости, хотя какая-то информация все равно до тебя доходит.
Разговоры (о будущем де Вриса) ты начинаешь слышать уже со своего второго гоночного уик-энда. Каждый раз, приезжая на автодром, тебе приходится говорить об этом. И да, разумеется, на пользу это мне явно не шло», – рассказал де Врис.
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