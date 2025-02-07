Изак Аджар о своей эмоциональности: «На самом деле я не так агрессивен, как могут подумать люди»

Аджар не видит проблемы в своей эмоциональности.

Новичок «Рейсинг Буллз » за время выступлений в «Формуле-2» приобрел репутацию не очень сдержанного человека. Особенно это проявлялось в эмоциональных переговорах по радио с использованием нецензурных выражений.

По словам Аджара, на самом деле он не настолько эмоциональный человек и за рулем болида всегда старается сохранять спокойствие.

«Многие гонщики говорят что-то вроде: «Когда я надеваю шлем и выезжаю на трассу, то становлюсь совсем другим». Я, если честно, во время пилотажа чувствую себя спокойным и собранным.

Я много думаю во время гонки. Осознаю опасность. И не сказал бы, что вне кокпита становлюсь другим человеком.

Возможно, на самом деле я не так агрессивен, как могут подумать люди. Но да, по моим переговорам по радио можно подумать, что я очень злой и грубый. Но на самом деле я просто эмоциональный и страстный человек – и да, временами я могу быть грубым.

В прошлом сезоне я еще на год остался в системе «Ред Булл ». Но позиция руководства была предельно ясной – это был мой последний шанс пробиться в «Формулу-1», – рассказал Аджар.

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