Эдди Джордан о лечении от рака: «Перспективы и будущее отличные»

Джордан рассказал, что успешно борется с раком.

Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан поделился информацией о том, как проходит химиотерапию.

В декабре 76-летний ирландец сообщил, что у него диагностирован рак мочевого пузыря и простаты.

«Я прохожу цикл химии в данный момент. Она была сегодня, в день, когда мы записываемся, и я в хорошей форме.

Должен сказать, ребята и девушки, не бойтесь. Пройдите обследование. Не хочу звучать как заезженная пластинка, но реальность такова, что есть отличный шанс на выживание.

Пока я прошел четыре цикла химиотерапии. Еще запланированы два – никогда не знаешь, уйдет ли это полностью. Может понадобится еще один или два.

Ты бы не хотел, чтобы твой лучший друг проходил химию, потому что это не очень приятно. В то же время перспективы и будущее отличные. Да благословит бог медицинских работников», – сказал Эдди в беседе с экс-пилотом «Ф-1» и соведущим подкаста Formula For Success Дэвидом Култхардом.

Эдди Джордан рассказал, что проходит лечение от рака