Эдди Джордан о лечении от рака: «Перспективы и будущее отличные»
Бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан поделился информацией о том, как проходит химиотерапию.
В декабре 76-летний ирландец сообщил, что у него диагностирован рак мочевого пузыря и простаты.
«Я прохожу цикл химии в данный момент. Она была сегодня, в день, когда мы записываемся, и я в хорошей форме.
Должен сказать, ребята и девушки, не бойтесь. Пройдите обследование. Не хочу звучать как заезженная пластинка, но реальность такова, что есть отличный шанс на выживание.
Пока я прошел четыре цикла химиотерапии. Еще запланированы два – никогда не знаешь, уйдет ли это полностью. Может понадобится еще один или два.
Ты бы не хотел, чтобы твой лучший друг проходил химию, потому что это не очень приятно. В то же время перспективы и будущее отличные. Да благословит бог медицинских работников», – сказал Эдди в беседе с экс-пилотом «Ф-1» и соведущим подкаста Formula For Success Дэвидом Култхардом.
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