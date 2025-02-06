Питер Уиндзор о фаворите сезона-2025: «Леклер. У меня хорошее предчувствие по поводу «Феррари»

Уиндзор сообщил, на титул какого пилота поставил бы в 2025-м.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор ответил на вопрос о том, у какого гонщика наибольшие шансы на чемпионство в ближайшем сезоне.

«Думаю, Шарль [Леклер] может выиграть титул. Не буду называть очевидные варианты – пилота «Макларена» или, вероятно, Макса [Ферстаппена ]. Шарль может это сделать. У меня хорошее предчувствие по поводу «Феррари».

Все зависит от того, как Шарль справится с собственными эмоциями, получится ли у Льюиса [Хэмилтона] быстро начать опережать его по какой-либо причине. И, полагаю, он тут достаточно давно и может справиться. Конечно, Льюис – совсем другой зверь в сравнении с любом его соперником.

Но, если нужно кого-то назвать, я назову Шарля, пожалуй. Возможно. Однако здорово, что трудно давать прогноз, правда? Есть четыре-пять команд, которые способны побеждать в гонках в этом году. Если так и выйдет, можно рассуждать о том, что все они могут потенциально выиграть чемпионство.

Ни в коем случае нельзя списывать Джорджа Расселла . И, разумеется, нельзя списывать Макса или кого-то из пилотов «Макларена », – сказал эксперт.

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