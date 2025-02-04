Кристиан Хорнер: «Ферстаппен – не тот парень, которому комфортно быть знаменитым»
Исполнительный директор и руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер полагает, что Макс Ферстаппен действовал с умом, когда не мог бороться за победы в прошлом сезоне.
«Он был бы счастлив выиграть каждую гонку, но в те дни, когда он не мог победить, он набирал максимально возможное количество очков. Сейчас он смотрит на большую картину – такое приходит с опытом.
Макс – по-настоящему зрелый пилот, однако [четвертый титул] имеет огромное значение для него. Это действительно так», – заявил босс.
Хорнер также высказался о славе и личных качествах пилота:
«Он не тот парень, которому комфортно быть знаменитым. Он не жаждет восхищения. Он просто любит управлять быстрыми машинами, и он уникален. Он заслуживает все похвалы за свой пилотаж».
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